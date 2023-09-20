Talas Pati Evi'nde hasta ve bakıma muhtaç patiler tedavi oluyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın ‘100 Ağartan Projeler’ olarak adlandırılan projeleri arasında yer alan Talas Pati Evi, yüzlerce patiye ev sahipliği yapıyor. Türkiye’de doğal ortama sahip en uygun barınma evi olan ve 17 ayrı bölümün bulunduğu pati evinde yavrular, yaralılar ve yaşlı can dostlara doğal ortamda özel bakım veriliyor. 5 mağaranın yer aldığı pati evinde, açıldığı günden bu yana toplam 7 bin 540 köpek barınırken, bin 143’ü hayvanseverler tarafından sahiplenildi. Doğal ortamdaki patiler bir yandan tedavi ve rehabilite edilirken, çocuklar da barınağa gelerek havyan sevgisine alışıyor. İsteyen vatandaşların patileri sevebildiği ve sahiplenebildiği pati evi pazartesi ile cuma günleri dışında ziyaretçiler tarafından da gezilebiliyor.