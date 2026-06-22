Talas Pati Evi'nde Sevgi Dolu Buluşma

Hayvan sevgisini yerinde deneyimleme fırsatı bulan öğrenciler, doğal yaşam alanında bulunan köpeklerle vakit geçirirken, Pati Evi'nin yürüttüğü bakım, tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları hakkında da bilgi aldı. Özellikle yavru köpeklerle yakından ilgilenen öğrenciler, can dostları severek unutulmaz anlar yaşadı.

MERHAMET VE SORUMLULUK BİR ARADA

Ziyaret boyunca Talas Belediyesi ekipleri tarafından öğrencilere sahipsiz hayvanların yaşam koşulları, bakım süreçleri ve hayvan hakları konusunda bilgiler verildi. Gençler, sokak hayvanlarına karşı duyarlılığın önemini öğrenirken aynı zamanda sosyal sorumluluk bilincini de pekiştirdi.

Pati Evi'nin doğal yaşam alanlarını gezen öğrenciler, burada yaşayan can dostların güvenli ve sağlıklı bir ortamda hayatlarını sürdürmelerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Öğrenciler, köpeklerle oyun oynayıp onları severken hem eğlendi hem de hayvan sevgisinin en güzel örneklerinden birine tanıklık etti.

CAN DOSTLARLA SICAK ANLAR

Ziyaretin en renkli görüntüleri ise öğrencilerin yavru köpekleri kucaklarına alarak sevdiği ve onlarla hatıra fotoğrafları çektirdiği anlar oldu. Pati Evi'nin sevimli sakinleriyle kurulan sıcak bağ, gençlerin yüzlerine tebessüm olarak yansıdı.

BAŞKAN YALÇIN: “SEVGİ PAYLAŞTIKÇA BÜYÜR”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, gençlerin Pati Evi ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Bir toplumun medeniyet seviyesi, sadece insanlara değil bütün canlılara gösterdiği değerle ölçülür. Pati Evimizde can dostlarımızın en iyi şartlarda yaşamalarını sağlarken, gençlerimizin de hayvan sevgisi ve merhamet duygusuyla yetişmesine katkı sunuyoruz. Burayı ziyaret eden her öğrencimiz, sevginin ve sorumluluğun ne kadar önemli olduğunu yerinde görüyor. Çünkü sevgi paylaştıkça büyür, merhamet yayıldıkça güçlenir."

Talas Belediyesi Pati Evi, sahipsiz hayvanlara güvenli bir yaşam alanı sunarken, düzenlenen ziyaret programlarıyla da çocuk ve gençlerde hayvan sevgisi ile sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesine katkı sağlamaya devam ediyor.