  • Haberler
  • Gündem
  • Talas Patievi Doğal Yaşam Alanı 500 Can İçin Seçkin Bir Yuva

Talas Patievi Doğal Yaşam Alanı 500 Can İçin Seçkin Bir Yuva

Talas Belediyesinin merhameti merkeze alan belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Talas Patievi Doğal Yaşam Alanı, 500 hayvan kapasiteli bir merkez olarak büyük takdir topluyor. Yaklaşık 6 yıl önce Başkan Mustafa Yalçın'ın vizyonuyla hizmete açılan ve Türkiye'ye örnek gösterilen merkez, Kayseri Valiliği Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından verilen 'Doğal Yaşam Alanı Çalışma İzni' ile istisnai bir özellik kazandı.

Talas Patievi Doğal Yaşam Alanı 500 Can İçin Seçkin Bir Yuva

Başakpınar yolu üzerinde 15 bin metrekarelik alan üzerine kurulan Patievi, hasta, yaralı ve bakıma muhtaç patilerin tedavi edildiği, sahipsiz köpeklerin ise doğal ortamda rehabilite edildiği bir yaşam alanı olarak dikkat çekiyor. Türkiye’de doğal yapıya sahip en uygun merkezlerden biri olarak gösterilen alanda 15 ayrı bölüm bulunuyor.

Açıldığı günden bu yana 10 binin üzerinde cana ev sahipliği yapan merkezde halen 70’ten fazla yavru olmak üzere 223 pati barınıyor. Bugüne kadar 1.495 can dostu da hayvanseverler tarafından sahiplenilerek sıcak yuvalarına kavuştu. Haftanın 7 günü ziyaret edilebilen patievi, vatandaşların can dostlarla temas edebildiği bir sosyal alan olma özelliği de taşıyor.

GERÇEK BİR DOĞAL YAŞAM ALANI

Başkan Mustafa Yalçın, merkezin aldığı resmi onayın yıllardır sürdürülen anlayışın bir sonucu olduğunu vurgulayarak, “Burası bir barınak değil, gerçek anlamda bir doğal yaşam alanı. 500 cana yuva olacak kapasiteye ulaşan patievimiz, Talas’ta merhametin ve sorumluluğun kurumsallaşmış halidir” ifadelerini kullandı.

KANUNDAN ÖNCE KURULAN MERKEZ

Kanuni zorunluluklardan yıllar önce hayata geçirilen Talas Patievi Doğal Yaşam Alanı, aldığı bu onayla birlikte hem Kayseri’de hem de Türkiye genelinde örnek olma misyonunu güçlendirerek sürdürüyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Benzinlikte drift atan araç kazaya sebep oldu
Benzinlikte drift atan araç kazaya sebep oldu
Bu yılki Kitap Fuarı Kumsmall Koridorlarında
Bu yılki Kitap Fuarı Kumsmall Koridorlarında
17 Aralık şehitleri dualarla anıldı
17 Aralık şehitleri dualarla anıldı
Bakan Işıkhan duyurdu: '72 ilacı daha geri ödeme listesine aldık'
Bakan Işıkhan duyurdu: “72 ilacı daha geri ödeme listesine aldık”
Kayseri'nin kahraman evlatları (17 Aralık Şehitleri)
Kayseri’nin kahraman evlatları (17 Aralık Şehitleri)
İşçi servisinin çarptığı 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
İşçi servisinin çarptığı 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!