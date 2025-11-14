Talas Personeline AFAD Eğitimi

Talas Belediyesi ve Kayseri AFAD İl Müdürlüğü iş birliğinde belediye personeline yönelik 'Afet ve Acil Durum Eğitimi' düzenlendi. 12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü dolayısıyla Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen programa, AFAD Kayseri İl Müdürlüğü'nde görevli Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Şube Müdürü Hasan Say eğitimci olarak katıldı.

Talas Personeline AFAD Eğitimi

Eğitimde, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler hatırlatılarak deprem gerçeğiyle yaşamanın önemine dikkat çekildi. Hasan Say, deprem öncesinde alınması gereken tedbirler, deprem anında yapılması gereken doğru davranışlar ve sonrasında izlenecek adımlar hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

Karşılıklı soru-cevap şeklinde gerçekleşen programda, geçmişte yaşanan depremlerden görüntüler sinevizyon eşliğinde izletildi. İzletilen videolarda yapılan hatalı davranışlar ve doğru uygulamalar üzerinde durularak katılımcılara farkındalık kazandırıldı.

Eğitim sonunda, afet bilincinin yaygınlaştırılması ve olası afetlere karşı hazırlıklı olunması gerektiği vurgulandı. 

Haber Merkezi

