Talas personeline sürekli eğitim

Talas Belediyesi çalışanlarına yönelik eğitim programları aralıksız sürüyor. Daha önce iletişim, acil durumlarda tıbbi müdahale ve iş güvenliği gibi çeşitli eğitim programları alan Talas Belediyesi personeline şimdi de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu konusunda program düzenlendi.

Talas Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen eğitimde emekli Mülkiye Müfettişi Mehmet Çoban tarafından Devlet Memurları Kanunu ve yönetmeliklerle ilgili konular anlatıldı. Mehmet Çoban, Talas’ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederken, eğitimin düzenlenmesinden dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti. İlk bölümü ana hatları itibariyle kanunun genelini kapsayan eğitiminin ikinci bölümünde sonra soru cevap kısmına geçilerek merak edilen konulara açıklık getirildi.

Personelin ilgi gösterdiği eğitim yaklaşık iki buçuk saat sürdü.