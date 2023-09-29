Talas, Personelini Eğitiyor

Talas Belediyesi çalışanlarına yönelik eğitim programları aralıksız devam ediyor. Daha önce iletişim, acil durumlarda tıbbi müdahale, iş güvenliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gibi çeşitli eğitim programları alan Talas Belediyesi personeline şimdi de 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Kanunu hakkında program düzenlendi.

Talas Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimin açılışında konuşan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Metin Kaş, her ay düzenlenen eğitim faaliyetlerinin altıncısının gerçekleştirildiğini belirtti. Daha sonra kürsüye gelen emekli Mülkiye Müfettişi Mehmet Çoban tarafından 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Kanunu ile ilgili sunum yaptı. Müfettiş Mehmet Çoban, Talas’ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederken, eğitimin düzenlenmesinde n dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti. İlk bölümü ana hatları itibariyle kanunun genelini kapsayan eğitiminin ikinci bölümünde sonra soru cevap kısmına geçilerek merak edilen konulara açıklık getirildi.

Personelin ilgi gösterdiği eğitim yaklaşık iki saat sürdü.