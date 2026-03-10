Talas Ramazan Etkinlikleri: Tiyatrodan Söyleşiye, Kum Sanatından Konsere

İftar sonrası çocuk programları ve teravih namazının ardından sahne etkinlikleriyle gerçekleştirilen organizasyonlar, her yaştan vatandaşı aynı çatı altında buluşturuyor. Çocuklar tiyatro ve geleneksel gölge oyunlarıyla eğlenirken, yetişkinler de konserler, söyleşiler ve kültürel programlarla Ramazan’ın manevi iklimini daha derinden yaşıyor.

TİYATRODAN SÖYLEŞİYE, KUM SANATINDAN KONSERE

Ramazan etkinlikleri kapsamında bugüne kadar birbirinden farklı programlar Talaslılarla buluştu. Kayseri Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Gölgenin Canı” adlı oyun özellikle çocukların büyük ilgisini gördü. Renkli sahneler ve eğlenceli anlatımıyla minik izleyiciler hem güldü hem öğrendi.

Çocuklara yönelik etkinliklerden biri olan “Bir Palyaço Hikâyesi” adlı tiyatro oyunu da salonu dolduran çocuklara keyifli anlar yaşattı. Oyundaki eğitici mesajlar aileler tarafından da takdirle karşılandı.

Öte yandan Hacivat Karagöz Çıkarcılığın Sonu adlı tiyatro da küçüklerin yanı sıra büyüklerden de tam not aldı.

Ramazan programlarında sadece tiyatro değil, sanatın farklı dalları da sahne aldı. Kum sanatçısı Tarkan Köylü kum sanatı gösterisi ve şiir dinletisiyle izleyicilere görsel bir şölen sundu.

Konser programlarında ise TRT sanatçısı Alp Arslan, Türk sanat müziği ve tasavvuf musikisinin seçkin eserlerini seslendirerek dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Ayrıca ilahi ve ezgileriyle tanınan Resul Aydemir ile tasavvuf musikisinin güçlü sesi Necip Karakaya sahne alarak Ramazan akşamlarına ayrı bir manevi atmosfer kattı. Talas Belediyesi personelinden oluşan Grup Şantiye de konser programlarında sanatçılara eşlik etti.

SÖYLEŞİLERLE AİLE VE DEĞERLER KONUŞULDU

Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşi ve konferans programları da büyük ilgi gördü. Yazar Hatice Kübra Tongar aile, çocuk gelişimi ve değerler üzerine gerçekleştirdiği söyleşiyle Talaslılarla buluştu. Eğitimci ve yazar Dilek Cesur da ebeveynlik, çocuk gelişimi ve aile içi iletişim konularındaki tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

Akademisyen ve yazar Nihat Bengisu ise Ramazan’ın manevi boyutuna dair yaptığı konferansla vatandaşlara anlamlı bir sohbet sundu.

ÇOCUKLAR EĞLENDİ, AİLELER MEMNUN KALDI

Etkinliklere özellikle ailelerin yoğun katılım göstermesi dikkat çekiyor. Çocuklar tiyatro oyunları, palyaço gösterileri ve Hacivat-Karagöz gibi geleneksel sahne sanatlarıyla Ramazan akşamlarını neşeyle geçirirken, aileler de hem eğitici hem kültürel programlarla keyifli vakit geçiriyor.