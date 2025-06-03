Talas Reşadiye'de üç kişiyi av tüfeği ile yaralayan şahıs yakalandı

Olay, saat 00.30 sıralarında Talas ilçesi Reşadiye Mahallesi Huzur 1 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta A.A. ile H.A.E. (20), D.E. (20) ve B.E. (51) arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada H.A.E., D.E. ve B.E., A.A. tarafından tüfekle vurularak bacak kısımlarından yaralandılar.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan A.A., polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olayda kullanılan av tüfeğini de olay yerinde park halindeki araçlardan birinin altında buldu.

Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.