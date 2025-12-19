Talas, Savunma Sanayisinde Geleceği Konuşuyor

Savunma sanayiinin yıldız isimleri Talas’ta, geleceğin teknolojisini ve vizyonunu masaya yatırıyor

20 Aralık Cumartesi günü saat 15.30’da, Talas Belediyesi E-Spor ve İnovasyon Merkezi️nde gerçekleştirilecek programa, savunma sanayiinin önemli isimleri konuşmacı olarak katılacak. Alanında uzman isimler Abdussamed Acar, Yusuf Erkan Balık, Çağdaş Gül ve Abdulmelik Bekmez, savunma teknolojilerinin bugünü ve yarınına dair önemli değerlendirmelerde bulunacak.

GENÇLİK, TEKNOLOJİ VE GELECEK ODAKLI TALAS VİZYONU

Talas Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle yalnızca bugünü değil, geleceği de planlayan bir anlayışı temsil ediyor. Başkan Mustafa Yalçın’ın öncülüğünde eğitimden teknolojiye, inovasyondan gençliğe uzanan yatırımlar Talas’ı bilgiyle, fikirle ve vizyonla büyüyen bir şehir haline getiriyor.

Savunma sanayii gibi stratejik bir alanda düzenlenen bu program da, Talas’ın geleceğin Türkiye’sine katkı sunan bir merkez olma hedefinin güçlü bir yansıması olarak öne çıkıyor. Gençlerin, öğrencilerin ve teknolojiye ilgi duyan herkesin davetli olduğu etkinlik, aynı zamanda düşünsel derinliği ve stratejik bakışı da gündeme taşıyacak.

Talas Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen bu buluşma, geleceğe yön veren fikirlerin adresi olmaya hazırlanıyor.