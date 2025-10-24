Talas Su Medeniyetleri Galerisi'nde Kültürel Mirasın İzinde Eğitimleri

“Kültürel Mirasın Aktarımı Eğitimleri ve Semineri” çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, Türk süsleme sanatlarında motif analizi ve seramik yüzeylerde geleneksel çini uygulama metotları ele alınacak. Katılımcılar, geleneksel Türk çini sanatının estetik inceliklerini, tarihsel köklerini ve çağdaş yorumlarını yakından tanıma fırsatı bulacak.

TALAS BELEDİYESİNDEN KÜLTÜRE VE BİLİME DESTEK

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçenin kültürel mirasına sahip çıkan ve sanatı yaşayan bir şehir kimliği kazandığını belirterek, “Talas, geçmişin değerlerini geleceğe taşıyan bir kültür köprüsüdür. Su Medeniyetleri Galerimiz, sadece bir müze değil, aynı zamanda geleneksel sanatlarımızın yaşatıldığı bir eğitim ve buluşma alanıdır.” ifadelerini kullandı.

BİLİMSEL DESTEKLE SANATSAL BULUŞMA

TÜBİTAK tarafından desteklenen proje, Erciyes Üniversitesi, Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. Program, genç sanatçılara ve araştırmacılara kültürel mirasın korunması ve aktarımı konusunda uygulamalı eğitimler sunmayı amaçlıyor.

SERGİ 3 GÜN BOYUNCA AÇIK OLACAK

Etkinlik kapsamında hazırlanan sergi, 24 Ekim 2025 Cuma günü saat 14.00’te Talas Su Medeniyetleri Galerisinde açılacak. Ziyaretçiler, üç gün boyunca Türk süsleme sanatının eşsiz örneklerini yakından inceleyebilecek.