Talas'ta Şehitler İçin Arefe Duası

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın ev sahipliğinde gerçekleşen programda, Kur’an-ı Kerim ve mevlit okunarak şehitler için dualar edildi. Başkan Yalçın, burada yaptığı açıklamada, "Onların fedakârlıkları sayesinde bugün özgürce nefes alıyor, geleceğe umutla bakıyoruz" diyerek şehitlerin bağımsızlık uğruna verdikleri mücadeleyi bir kez daha hatırlattı.

Programa, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz’un yanı sıra şehit yakınları, gaziler, asker ve polis teşkilatından temsilciler de katıldı. Başkan Yalçın, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, "Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, katılımlarıyla bu duygulu anlara ortak olan herkese teşekkür ediyorum. Bu vesile ile de tüm şehit ailelerimizin bayramlarını kutluyor, büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden ve gönüllerinden öpüyorum" dedi.

Programın sonunda Başkan Yalçın, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz’a Türk Bayrağı hediye etti.