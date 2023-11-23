Talas'ta 'Mevlana ile aşkın kanatlarına yolculuk'

Talas Belediyesi, ‘Festival Talas’ adıyla başlattığı cumhuriyetin 100. yılı etkinliklerine Hz. Mevlana’yı anma programıyla devam ediyor.

Tasavvuf Musikisi sanatçısı Mustafa Demirci’nin yanı sıra Asım Akkuş ve ekibinin sahne alacağı etkinlikte; mesnevi sohbetleri, tasavvuf musikisi konseri ve Mevlevi mukabelesi gerçekleştirilecek. 30 Kasım Perşembe saat 19.30’da Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu’nda düzenlenecek olan etkinliğe katılımın yoğun olması bekleniyor.