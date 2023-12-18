Talas'ta 15 parça taşınmaz satışa çıkıyor

Talas Belediyesi, yeni yatırım fırsatları sunmaya devam ediyor. İhale ile gerçekleştirilecek satışlarla konut, özel sosyal tesis alanı, kreş alanı ve ticaret arsasının satışı yapılacak. Elde edilecek gelir ise belediyenin yeni yatırımlarında kullanılacak.

Toplam 15 parça taşınmazdan ilk olarak mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait Başakpınar’da bulunan çeşitli büyüklüklerdeki 12 konut parselinin satışı yapılacak. Açık artırma yoluyla yapılacak ihalelerde Malatya yolu üzerinde bulunan arsalar alıcısını bulacak.

Aynı gün ayrıca Mevlâna Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1 adet özel sosyal tesis alanı, 1 adet özel kreş arsası ve 1 adet de ticaret arsası olmak üzere toplam 3 parça taşınmaz ihaleye çıkacak.

Belediye Meclis Salonu’nda 20 Aralık Çarşamba günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek ihalelerle ilgili ayrıntılı bilgi, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 0352 437 00 54/2420 ve 2440 numaralı telefonlarından alınabilecek. İstekliler, ihale şartnamesini de yine aynı birimden temin edebilecek.