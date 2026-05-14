Talas’ta 2 Bin 800 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatında İnceleme

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Salih Kaplan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, şube müdürleri, müteahhit firma ve müşavir firma yetkililerinin de katıldığı ziyarette, inşaat çalışmalarının son durumu yerinde değerlendirildi. Proje sürecine ilişkin teknik ekipten bilgi alan heyet, çalışmaların mevcut aşamasını sahada gözlemledi. Modern yapısı ve yüksek kapasitesiyle bölgedeki barınma ihtiyacına önemli katkı sağlaması hedeflenen yurt inşaatının planlanan takvim doğrultusunda sürdürüldüğü bildirildi. Yetkililer, projenin tamamlanmasıyla birlikte öğrencilere çağdaş ve konforlu bir barınma imkanı sunulacağını ifade etti.