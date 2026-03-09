Talas'ta 2 Villa Parseli Daha Satışa Çıkyor

Talas Belediyesi, ilçenin en gözde lokasyonlarında yer alan villa parsellerini satışa sunuyor. Akçakaya ve Endürlük mahallelerinde bulunan toplam 20 adet villa parseli, uygun ödeme koşullarıyla vatandaşların yatırımına açılıyor.

Talas'ta 2 Villa Parseli Daha Satışa Çıkyor

Yatırımcıların yüzünü güldürecek kampanyada, vade farksız ve 36 aya varan taksit imkânı da sunuluyor. Böylece vatandaşlar, uygun şartlarla Talas’ın gelişen bölgelerinde arsa sahibi olma fırsatı yakalıyor.

SATIŞ TARİHİ 26 MART

Villa parsellerinin satışı 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 14.00’te Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyenler, Talas Belediyesi Gelirler Müdürlüğü’ne müracaat ederek detaylı bilgi alabilecek.

DETAYLI BİLGİ VE BAŞVURU

Bilgi almak isteyen vatandaşlar, 437 00 54-55 (dahili 5140-5141-5142) numaralı telefonlardan ulaşabilecek veya www.talas.bel.tr adresini ziyaret edebilecek.

Talas Belediyesi, bu projeyle hem yatırımcılara avantajlı bir fırsat sunmayı hem de ilçenin planlı ve modern gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kocasinan'da 'Gönül Kazan' Projesi Ramazan Boyunca Devam Ediyor
Kocasinan'da "Gönül Kazan" Projesi Ramazan Boyunca Devam Ediyor
Ramazan'ın yarısına kadar 30 bin kişi iftar çadırlarında iftarını açtı
Ramazan'ın yarısına kadar 30 bin kişi iftar çadırlarında iftarını açtı
Kayseri'de hafta içi hava sisli olacak
Kayseri’de hafta içi hava sisli olacak
Çopuroğlu hastalarla ve sağlık personelleri ile bir araya geldi
Çopuroğlu hastalarla ve sağlık personelleri ile bir araya geldi
Kayseri büyükşehir, Suriye'de iftar sofrası kurdu
Kayseri büyükşehir, Suriye’de iftar sofrası kurdu
İHH Kayseri'den oluşan 40 kişilik ekipten kan bağışı
İHH Kayseri’den oluşan 40 kişilik ekipten kan bağışı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!