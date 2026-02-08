Talas'ta 20 yeni yetenek belirlendi

Talas Belediyesi Espor ve İnovasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen seçmelerde adaylar; metin okuma, doğaçlama ve sahne duruşu gibi başlıklarda değerlendirildi. Titizlikle yürütülen değerlendirmeler sonucunda 20 kişi Temel Oyunculuk Eğitimi’ne katılmaya hak kazandı. Adını Talas topraklarında yetişen ve ilçenin doğal simgelerinden biri olan karadut meyvesinden alan Karadut Tiyatrosu, yerel değerlerden beslenen sanat anlayışıyla dikkat çekiyor. Köklerini bu topraklardan alan bu yaklaşım, sahne sanatlarını Talas’ın kültürel kimliğiyle buluşturmayı amaçlıyor.

“Talas’ın değerleriyle besleniyor”

Seçmelerle ilgili değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sanatı şehir yaşamının vazgeçilmez bir parçası olarak gördüklerini belirterek, "Kültür ve sanat, bir şehrin ruhunu diri tutar. Karadut Tiyatromuz, Talas’ın değerlerinden beslenen yapısıyla hemşehrilerimize kendilerini ifade edebilecekleri güçlü bir alan sunuyor" dedi.

Yeni seçmeler sürüyor

İlk etap seçmelerinin ardından Karadut Tiyatrosu’nun oyuncu kadrosunu genişletmek amacıyla önümüzdeki süreçte yeni seçmelerin de yapılacağı bildirildi. Böylece tiyatroya ilgi duyan daha fazla vatandaşın bu sürece dâhil olması hedefleniyor. Başvuru ve detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, (0352) 437 10 26 numaralı telefondan mesai saatleri içerisinde yetkililerle iletişime geçebilecek. Talas Belediyesi, Karadut Tiyatrosu aracılığıyla yerel değerleri sanatla buluşturmaya, genç yetenekleri desteklemeye ve ilçenin kültürel hayatına kalıcı katkılar sunmaya devam ediyor.



