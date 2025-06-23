Talas'ta 350 Milyon TL'lik Altyapı Projesi Hızla İlerliyor

Altyapı yatırımlarının şehrin geleceği için kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan yetkililer, Talas Bulvarı'ndaki içme suyu temini için yapılan çalışmaların hızla sürdüğünü belirtti. Proje kapsamında, Beştepeler terfi merkezinden mevcut içme suyu deposuna 8 bin 200 metre uzunluğunda boru hattı imalatı gerçekleştiriliyor. Tamamlanan hat uzunluğunun 7 bin 300 metreyi bulduğu ifade edildi.

Yetkililer, çalışmalarda trafik akışını olumsuz etkilememek için özen gösterdiklerini ve ana arterlerde 24 saat esasına göre çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, bazı bölgelerde yatay sondaj tekniği kullanılarak vatandaşların mağduriyetinin en aza indirilmeye çalışıldığı kaydedildi.

Bu projede, yaklaşık 350 milyon TL'lik bir bütçe ile önemli altyapı hizmetlerinin sağlanması hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Kayseri'nin su altyapısının güçlenmesi ve halkın su ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.