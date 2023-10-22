Talas'ta 376 yeni iş yeri açıldı

Talas'ta ticari hayat her geçen gün gelişmeye devam ediyor. İlçede yılın başından bugüne kadar geçen sürede 376 yeni iş yeri daha ruhsat alarak faaliyetlerine başladı. 2023 yılına hızlı giren Talas'ta on aylık bölümde 376 yeni iş yeri daha açıldı.

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  • 22.10.2023 10:45
  • Güncelleme: 22.10.2023 12:08
Talas'ta 376 yeni iş yeri açıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas’ta ticari hayat her geçen gün gelişmeye devam ediyor. İlçede yılın başından bugüne kadar geçen sürede 376 yeni iş yeri daha ruhsat alarak faaliyetlerine başladı. 2023 yılına hızlı giren Talas’ta on aylık bölümde 376 yeni iş yeri daha açıldı.

Açılan iş yerleri arasında bakkaliye, market, şarküteri, kafeterya, manav, emlak bürosu, kahvaltı salonu, kuru yemişçi, kuaför, hızlı yemek yenen işletmeler, oyun salonu ve unlu mamul satışı gibi 61 kalem iş yeri yer alıyor.

Bu iş yerleri arasında 56 adetle bakkaliye en fazla açılan iş yeri olurken, bunu 38 adetle kuaför salonu, 24 adetle market, yirmi altışar adetle lokanta ve çiğ köfte salonu takip etti.

Açılan iş yerlerinin büyük çoğunluğunun gıda üretimi ve tüketimine yönelik olması dikkat çekerken, kişisel bakıma yönelik işyerleri ile bilişim, oto sanayi ve binicilik gibi geniş bir yelpazede faaliyet gösteren işyerlerinin de bulunması Talas’ta her alanda gelişme kaydedildiğinin göstergesi oldu.

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İHA

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