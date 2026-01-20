  • Haberler
Talas'ta 381 yeni işyeri açıldı: Hangi sektör revaçta?

Talas'ta ticari hayat her geçen gün gelişmeye devam ediyor. İlçede 2025 yılında 381 yeni iş yeri daha ruhsat alarak faaliyetlerine başladı.

Açılan iş yerleri arasında bakkaliye, hızlı yemek yenen işletmeler, şarküteri, kafeterya, emlak ofisi, kahvaltı salonu, kuaför, lokanta, sağlıklı yaşam ve spor merkezi, e-spor merkezi, kahvehane, çiğ köfte salonu, sıhhi ve gayrisıhhi müessese gibi 23 farklı kalem iş yeri yer alıyor.

Bu iş yerleri arasında 47 adetle hızlı yemek yenen işletmeler en fazla açılan iş yeri olurken, bunu 44 adetle bakkaliye ve 38 adetle bay-bayan kuaför salonu takip etti.

HER ALANDA EKONOMİYE KATKI

Açılan iş yerlerinin büyük çoğunluğunun gıda üretimi ve tüketimine yönelik olması dikkat çekerken, kişisel bakıma yönelik işyerleri ile sağlıklı yaşam ve spor merkezi gibi geniş bir yelpazede faaliyet gösteren işyerlerinin de bulunması Talas’ta her alanda gelişme kaydedildiğinin göstergesi oldu.

Haber Merkezi

