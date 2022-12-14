Talas'ta 42 daire ihale ile satılacak

Talas Belediyesi, şehrin en hızlı gelişen ve en yaşanabilir yerleşim yerlerinden birisi olan Talas'ta ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat sunuyor.

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  • 14.12.2022 11:27
  • Güncelleme: 15.12.2022 10:01
Talas'ta 42 daire ihale ile satılacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi, şehrin en hızlı gelişen ve en yaşanabilir yerleşim yerlerinden birisi olan Talas’ta ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat sunuyor.

Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait 42 daire ihale yoluyla satışa çıkarıldı. 21 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 14.00’te Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilecek ihale ile iki ayrı bölgede toplamda 42 adet apartman dairesi satışa sunulacak.

Bahçelievler Mahallesi Gürsu Sokak’ta yer alan AFM Eylül B blokta bulunan 40 adet 2+1 daire, 1 milyon 550 bin ile 1 milyon 650 bin lira arası muhammen bedellerle ihaleye çıkarıldı.

Bahçelievler Mahallesi Gürsu Sokak’ta yer alan daireler, inşaat kalitesinin yanında etrafındaki sosyal donatılarla da dikkat çekiyor. Fatma-Mustafa Hasçalık İlk ve Ortaokulu’nun yanında bulunan daireler ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait sosyal tesis ve spor salonu ile Talas’ın en güzel parklarından birisi olan Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’na da yürüme mesafesinde yer alıyor.

Öte yandan Mevlana Mahallesi Akbülbül Sokak’taki Arven Konakları’nda bulunan 2 adet 3+1 daire ise 1 milyon 675 bin lira ve 1 milyon 700 bin lira muhammen bedel ile satışa sunulacak.

Katılımın yoğun olması beklenen ihale ile ilgili ayrıntılı bilgi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 0352 437 00 54/ 2420 ve 2440 numaralı telefonlarından alınabilir. İstekliler, ihale şartnamesini de yine aynı birimden temin edebilir.

Taşınmazların satışından elde edilecek gelir, Talas Belediyesi’nin gerçekleştireceği yeni hizmet ve yatırımlarda kaynak olarak kullanılacak.

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İHA

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