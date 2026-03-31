Talas'ta 5 Kütüphanede Bilgiye Kesintisiz Erişim

Başkan Yalçın, Talas Belediyesi olarak sadece fiziki yatırımlar değil, aynı zamanda kültürel ve zihinsel gelişimi destekleyen projelerle de öncü olduklarını belirterek, “Kütüphaneler, bilgiye açılan kapı olmanın ötesinde; düşüncenin, üretimin ve medeniyetin merkezleridir. Biz de bu anlayışla Talas’ta kütüphaneciliği bir hizmet değil, bir gelecek yatırımı olarak görüyoruz” dedi.

Başkan Mustafa Yalçın, Kütüphaneler Haftası’nın önemine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Okuyan, düşünen ve üreten bir toplum için kütüphanelerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Talas’ta bilgiye erişimi kolaylaştıran, gençlerimize ilham veren her projeyi hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.”

5 KÜTÜPHANEYLE BİLGİYE KESİNTİSİZ ERİŞİM

Talas Belediyesi tarafından biri “uyumayan kütüphane” olmak üzere toplam 5 kütüphane vatandaşların hizmetine sunulmuş durumda. 7 gün 24 saat açık olan 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi başta olmak üzere Mehmet Karamercan Çocuk Kütüphanesi, Altıntepe Semt Kütüphanesi, Mevlana Hafize-Ahmet Güldal Semt Kütüphanesi ve Abdulhamidhan Semt Kütüphanesi, özellikle gençlerin ve öğrencilerin vazgeçilmez adresi haline geldi.

Toplamda 1 milyon 531 bin kişinin yararlandığı kütüphaneler arasında, 1 milyon 200 bini aşkın kullanıcıyla 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi öne çıkıyor. Bu merkez sadece bir okuma alanı değil kitap sohbetlerinden müzik dinletilerine, sergilerden tiyatro etkinliklerine kadar pek çok kültürel faaliyete de ev sahipliği yapıyor.

“100 APARTMANA 100 KÜTÜPHANE” PROJESİYLE OKUMA KÜLTÜRÜ YAYGINLAŞIYOR

Talas Belediyesinin dikkat çeken projelerinden biri olan “100 Apartmana 100 Kütüphane” uygulamasıyla da kitap, vatandaşın ayağına kadar götürülüyor. Şu ana kadar 57 apartmanda kurulan kütüphaneler, özellikle öğrenciler başta olmak üzere tüm bina sakinlerine hizmet veriyor.

Ayrıca gezici kütüphane uygulamasıyla kırsal mahallelerde düzenlenen okuma şenliklerinde çocuklar kitapla buluşturuluyor. Böylece okuma alışkanlığı sadece merkezde değil, ilçenin dört bir yanında yaygınlaştırılıyor.

MODERN DONANIM, ZENGİN İÇERİK

Talas Belediyesi kütüphanelerinde toplam 51 bin 515 kitap ve 8 bin süreli yayın bulunurken, modern teknolojik altyapı, sessiz ve nezih ortamıyla da kullanıcıların beklentilerine en üst düzeyde cevap veriliyor.