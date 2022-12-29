Talas'ta 6 daireden 10 milyonluk yeni kaynak

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 26 adet daire ihale yoluyla satışa çıkarıldı. Açık artırma usulüyle satışa sunulan taşınmazlardan 6'sı, toplam 9 milyon 908 bin liraya alıcı buldu. Oluşturulan bu kaynak, ilçedeki yatırım ve hizmetlerde kullanılacak.

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  • 29.12.2022 10:40
  • Güncelleme: 29.12.2022 10:48
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Talas'ta 6 daireden 10 milyonluk yeni kaynak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait 26 adet daire ihale yoluyla satışa çıkarıldı. Açık artırma usulüyle satışa sunulan taşınmazlardan 6’sı, toplam 9 milyon 908 bin liraya alıcı buldu. Oluşturulan bu kaynak, ilçedeki yatırım ve hizmetlerde kullanılacak.

Belediye Meclis Salonu’nda Talas Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Güngör’ün başkanlığında gerçekleşen ihalede, geçen hafta satışa sunulan 42 daireden pazarlığa kalan 26’sının satışı yapıldı. Bahçelievler Mahallesinde 2+1 dairelerden 6’sının satışı gerçekleşti. Bu dairelerden toplam 9 milyon 908 bin TL gelir elde edildi.

İhalede konuşan Talas Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Güngör, satışı gerçekleşen taşınmazların Talas’taki yapılacak yeni hizmet ve yatırımlara kaynak olacağını belirterek alana ve satana hayırlı olmasını diledi. Güngör, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın selamlarını ileterek katılımcılara ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Şeffaf ve katılımcı bir ortamda gerçekleşen ihalede pazarlığa kalan Bahçelievler Mahallesindeki 20 daire, 4 Ocak Çarşamba günü saat 14.00’te tekrar satışa sunulacak.

İstekliler taşınmazlarla ilgili ayrıntılı bilgi ve ihale şartnamesini Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 0352 437 00 54/2440 numaralı telefonundan alabilecek.

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İHA

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