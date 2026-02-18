Talas'ta 8. sınıf öğrencisi bıçakla yaralandı
Talas İlçesi Fatma Mustafa Hasçalık İlk-Ortaokulu'nda meydana gelen bıçaklı kavgada 8. Sınıf öğrencisi bıçakla yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Talas İlçesi Bahçelievler Mahallesi Fatma Mustafa Hasçalık İlk-Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre bıçaklı kavgada 8. Sınıf öğrencisi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı öğrenciye ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirirken öğrencinin tedavi altına aldığı bildirildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.