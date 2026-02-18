Talas'ta 8. sınıf öğrencisi bıçakla yaralandı

Talas İlçesi Fatma Mustafa Hasçalık İlk-Ortaokulu'nda meydana gelen bıçaklı kavgada 8. Sınıf öğrencisi bıçakla yaralandı.

Talas'ta 8. sınıf öğrencisi bıçakla yaralandı

Olay, öğle saatlerinde Talas İlçesi Bahçelievler Mahallesi Fatma Mustafa Hasçalık İlk-Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre bıçaklı kavgada 8. Sınıf öğrencisi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı öğrenciye ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirirken öğrencinin tedavi altına aldığı bildirildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Murat Kelek'ten Hayrullah Şahin'e Hayırlı Olsun Ziyareti
Murat Kelek’ten Hayrullah Şahin’e Hayırlı Olsun Ziyareti
Araç kurşunlama nedeniyle açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi
Araç kurşunlama nedeniyle açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi
Operasyonda Yaralanan Polis Memuruna, Hulusi Akar'dan Ziyaret
Operasyonda Yaralanan Polis Memuruna, Hulusi Akar'dan Ziyaret
Melikgazi'de Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı ile Çevre Bilinci Aşılanıyor
Melikgazi'de Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı ile Çevre Bilinci Aşılanıyor
Kayseri'de Ulaşımda Büyük Yatırım: 5 Yeni Katlı Kavşak
Kayseri'de Ulaşımda Büyük Yatırım: 5 Yeni Katlı Kavşak
Servis ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı
Servis ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!