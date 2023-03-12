Talas'ta ağaçlandırma sezonu açıldı

Talas Belediyesi, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte ağaç dikim çalışmalarına hız verdi. Bu çerçevede çeşitli türlerden binlerce ağacın toprakla buluşacağı ağaçlandırma seferberliğinin de startı verilmiş oldu.

PAYLAŞ
  • 12.03.2023 10:07
  • Güncelleme: 12.03.2023 10:09
  • 51
Talas'ta ağaçlandırma sezonu açıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte ağaç dikim çalışmalarına hız verdi. Bu çerçevede çeşitli türlerden binlerce ağacın toprakla buluşacağı ağaçlandırma seferberliğinin de startı verilmiş oldu.

Geçen yıl, ilçe genelinde gerçekleştirdiği uygulamayla yüzbinlerce ağacı Talas’ın dört bir yanına diken Talas Belediyesi, bu yıl da havaların ısınmasıyla ağaçlandırma faaliyetlerini hızlandırdı. Mevlâna Mahallesi’nden başlayan ekipler, tamamı yapraklı türden oluşan ağaçların dikimini gerçekleştiriyor.

Bu çerçevede 2023 yılı boyunca çınar, ıhlamur, süs armudu, süs eriği, süs elması, meşe, dişbudak, ladin, kara çam, leyladi, göknar ve mavi servi türlerinde 100 binden fazla ağaç, toprakla buluşturulacak.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Çolakbayrakdar'a mobil fırın teşekkürü

Başkan Çolakbayrakdar'a mobil fırın teşekkürü

CHP'li Ünalmış'tan Cumhur İttifakına HÜDA PAR tepkisi

CHP’li Ünalmış’tan Cumhur İttifakına HÜDA PAR tepkisi

Talas'ta ağaçlandırma sezonu açıldı

Talas'ta ağaçlandırma sezonu açıldı

Kayserispor, Antalya deplasmanında farklı yenildi

Kayserispor, Antalya deplasmanında farklı yenildi

Başkan Palancıoğlu: 'İstiklal Marşı, bize vatanın ne kadar kutsal bir emanet olduğunu göstermektedir'

Başkan Palancıoğlu: 'İstiklal Marşı, bize vatanın ne kadar kutsal bir emanet olduğunu göstermektedir'

Malatyalı depremzede aileye Kayseri'deki yeni evlerinde çiçekli karşılama

Malatyalı depremzede aileye Kayseri'deki yeni evlerinde çiçekli karşılama

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

4
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

5
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

6
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de merkeze yakın toplanma alanları

Kayseri’de merkeze yakın toplanma alanları

Şiddetli Lodos yıktı

Şiddetli Lodos yıktı

DAHA FAZLA
Otomobille çarpışan moped sürücüsü hayatını kaybetti

Otomobille çarpışan moped sürücüsü hayatını kaybetti

Büyükşehir, parkları yüzde yüz yerli ve elektrikli süpürge makinesi ile süpürecek

Büyükşehir, parkları yüzde yüz yerli ve elektrikli süpürge makinesi ile süpürecek

4 bin 500 Adet çınar fidanı Melikgazi'ye ağaç olacak

4 bin 500 Adet çınar fidanı Melikgazi'ye ağaç olacak

Başkan Büyükkılıç, 'İstiklal Marşı ruhu ilelebet diri kalacak'

Başkan Büyükkılıç, 'İstiklal Marşı ruhu ilelebet diri kalacak'

Başkan Çolakbayrakdar: 'İstiklal Marşı Türk milletinin yeniden dirilişinin sembolüdür'

Başkan Çolakbayrakdar: 'İstiklal Marşı Türk milletinin yeniden dirilişinin sembolüdür'