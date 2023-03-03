6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem 11 ilde yıkıma sebep oldu. Kayseri’den de şiddetli şekilde hissedilen depremler, il genelinde bazı yapılarda ağır hasara sebep oldu. Evi hasar alan vatandaşlar ise evlerinde hasar tespit çalışmaları yaptırıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bina hasar tespit çalışmalarına katılan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, depremin 24’ncü günü itibariyle Talas’ta 690 binanın incelendiğini söyledi.

Yalçın, “Vatandaşlarımız, art arda yaşanan deprem ve sarsıntıların ardından binalarının denetimlerinin yapılmasını istiyorlar. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yürütülen bu çalışmaların daha hızlı şekilde yerine getirilmesi ve Talaslı hemşehrilerimizin şüphelerinin bir an önce giderilmesi için biz de mimar ve mühendislerden oluşan teknik ekiple destek olduk. Ekipler şu anda kendilerine gelen talepler doğrultusunda Talas’ın değişik bölgelerinde incelemeler yapıyorlar. İlçemizde bugüne kadar 690 bina incelendi. Bunların 427’si hasarsız, 262’si az hasarlı ve 1’i de orta hasarlı çıktı. Yani Talas’ta ağır hasarlı bina yok” şeklinde konuştu.

‘TALAS JEOLOJİK YÖNDEN EN SAĞLAM ZEMİN’



Talas’ın jeolojik yönden zemini en sağlam ilçe olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, “İlçemiz sağlam bir zemine oturuyor, vatandaşlarımızın bu yönden endişe duymalarına gerek yok. Buna rağmen yaşanan deprem ve sarsıntılar, haliyle vatandaşlarımızda korku ve endişeye sebep oluyor. Bunu gidermek isteyen hemşehrilerimiz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne başvuru yaparak binalarının hasar tespitinin yapılmasını isteyebilirler. Biz de belediye olarak zaten destek sağlıyoruz. Bu sayede en kısa sürede denetimler yapılarak kafalarındaki kaygı ve şüpheyi gidermiş olurlar” ifadelerini kullandı.