Talas'ta Amir Ateş ile muhteşem sanat müziği konseri

Talas Belediyesi tarafından ünlü Bestekar Amir Ateş’in katılımıyla ve Kayseri’ye özgü eserleri ile Karadut Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi. Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği geceye katılanlar sanat müziğine doydu.

Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra 7’den 70’e her yaştan sanat müziği sevenler katıldı. Salonun dolduğu konserin ilk bölümünde solistler Sezen Cin Özdemir ve Dr. Adnan Çoban, ünlü bestekar Amir Ateş’in Kayseri’ye özel seslendirdiği eserler ile kendi eserlerinden oluşan besteleri seslendirdi. Konserin ikinci bölümünde ise üstat Amir Ateş solistler ile birlikte unutulmaz şarkılarından bazılarını icra etti. Muhteşem eserlerin ardından konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, şehre özel 10 şarkının seslendirildiğini belirterek; "Bu nedenle hocama çok teşekkür ediyorum. İlk defa bizlere seslendiren sanatçılarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmayan sanatseverlerimize de teşekkür ediyorum. Bundan 5 yıl önce sayın hocamın başkanlığını yaptığı Üsküdar Musiki Cemiyetinden esinlenerek Talas Musiki Cemiyetini kurmakla ne iyi etmişiz. Hem seyirci hem sazende arkadaşlarımız bizlerin gönül pınarlarını coşturdu" dedi.

Ünlü bestekar Amir Ateş de, Başkan Yalçın’ın kendisi için özel bir yeri olduğunu ifade ederek; "Bendenizin naçiz eserlerinden oluşan programın tertibinde buranın şereflendirilmesi benim için çok büyük bir bahtiyarlık. Allah hepinizden razı olsun. Rebiülevvel ayının bu müstesna günlerinde her insana nasip olan bir bahtiyarlık değildir. Rabbim hepimizi o yüce peygamberin şefaatine nail eylesin. Bu güzel Kayserime çok değerli, dünya ahiret kardeşim değerli başkanım Mustafa Yalçın beyefendiye saygılarımı sunuyorum. Beni sizlerle sık sık buluşturması benim için çok büyük bahtiyarlıktır.” diye konuştu.

Konserin sonunda Başkan Yalçın, ünlü bestekar Amir Ateş ve solistlere çiçek ve besmeleyi şerifin sol anahtarı içine işlendiği ahşap plaket takdim etti. Konsere gelen sanatseverler de programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek Talas Belediyesine teşekkür etti.