Talas'ta antikacılar Ramazan'da da buluşuyor

Kurulduğu günden bu yana nostalji tutkunlarının büyük ilgisini çeken Antika Pazarı, 8 Mart Pazar günü yeniden kapılarını açıyor. Geçmişe duyulan özlemi doyasıya yaşatacak bu özel etkinlik, ziyaretçilerine hem alışveriş hem de kültürel bir zaman yolculuğu vaat ediyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın girişimleriyle Kayseri’ye kazandırılan ve 2019 yılında tarihi Harman Mahallesi Meydanı’nda başlayan Antika Pazarı serüveni, Mevlana Mahallesi Pazar Yeri’nde artan ilgiyle sürüyor. Yeni yerinde daha geniş alan ve daha fazla katılımla düzenlenen pazar, sadece Talas ve Kayseri’den değil, Türkiye’nin dört bir yanından gelen antikacılarla zenginleşiyor.

Halı, kilim, seccade, tespih, saat, para, pul, nostaljik ev eşyaları ve daha nicesi… Binlerce ürün arasında kaybolmak, geçmişin izlerini bugüne taşımak isteyenler için Antika Pazarı adeta bir hazine niteliğinde.