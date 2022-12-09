Talas'ta Arsalar Kapış Kapış

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait 80 adet villa parseli ve 9 adet sanayi arsası taşınmaz ihale yoluyla satışa çıkarıldı. Satışa sunulan taşınmazların tamamı satılırken katılım ise hayli yüksekti. Talas Belediyesi'nin hizmet ve yatırımlarda kaynak olarak kullanacağı taşınmazların satışlarından 143 milyon 985 bin lira gelir elde edildi.

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  • 09.12.2022 13:53
  • Güncelleme: 09.12.2022 15:30
Talas'ta Arsalar Kapış Kapış
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait 80 adet villa parseli ve 9 adet sanayi arsası taşınmaz ihale yoluyla satışa çıkarıldı. Satışa sunulan taşınmazların tamamı satılırken katılım ise hayli yüksekti. Talas Belediyesi’nin hizmet ve yatırımlarda kaynak olarak kullanacağı taşınmazların satışlarından 143 milyon 985 bin lira gelir elde edildi.

Belediye Meclis Salonu’nda Talas Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Güngör’ün başkanlığında ve encümen huzurunda gerçekleştirilen ihaleler açık artırma suretiyle yapıldı. İki gün süren ihalenin ilk gününde 40 adet villa parseli, ikinci gününde ise 40 adet villa parseli ve 9 adet sanayi parseli satışa çıktı. İhaleye 200ün üzerinde katılımcı teklif verdi. Yapılan ihalenin ardından 80 adet villa parseli 127 milyon 509 bin liraya satışı gerçekleşti. 9 adet sanayi arsası ise 16 milyon 476 bin liralık gelir elde edildi. İhalede konuşan Talas Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Güngör; satışı gerçekleşen taşınmazların Talas’taki yapılacak yeni hizmet ve yatırımlara kaynak olacağını belirterek alana ve satana hayırlı olmasını diledi.

Öte yandan satışa sunulan taşınmazlara gösterilen büyük ilgi, Talas’ta yaşamaya duyulan rağbet olarak değerlendirildi. 200’ün üzerinde kişinin ihaleye girmesi ve tüm arsaların şeffaf ve katılımcı bir ortamda kıyasıya rekabet içerisinde satılması, Talas’a duyulan ilgi ve güvenin yansıması olarak gösterildi.

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İHA

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