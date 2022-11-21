Talas'ta Asfalt Sezonu Bitmez

Talas Belediyesi yol yapım ve asfalt ekipleri, sonbaharın son günlerinde çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Ekipler Ali Dağı yolu ve Reşadiye Mahallesi ile ilçenin değişik bölgelerinde asfalt serimi gerçekleştirdi.

İlk olarak Endürlük Caddesi Ali Dağı giriş yolunda çalışan ekipler, 250 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki yolun altyapısını tamamladı. Zemin sıkıştırma ve düzeltme işlemlerinin ardından ekipler yola 350 ton sıcak asfalt serdi. Ekiplerin bir diğer çalıştığı nokta ise Reşadiye Mahallesi Nurgül 1. Sokak oldu. Zaman zaman daralan ve eğimlerin bulunduğu yoldaki düzenlemeleri tamamlayan ekipler, daha sonra sıcak asfalt serimine geçti. 300 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki yolda 350 ton sıcak asfalt kullanıldı.

Öte yandan ilçenin değişik bölgelerinde de yol bakım, onarım ve asfalt çalışmaları sürüyor. Kış öncesi yolların kalitesini artırmayı hedefleyen Talas Belediyesi, hava şartlarının elverdiği müddetçe çalışmalarını sürdürecek.