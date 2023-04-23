Talas'ta asfalt sezonu hızlı başladı

Talas Belediyesi ekipleri havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yeni sezon asfalt çalışmalarına başladı. Sezonun planlamasının daha öncesinden yapıldığı çalışmalarda ilk asfalt Reşadiye Mahallesinde döküldü.

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  • 23.04.2023 11:49
  • Güncelleme: 24.04.2023 10:00
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Talas'ta asfalt sezonu hızlı başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi ekipleri havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yeni sezon asfalt çalışmalarına başladı. Sezonun planlamasının daha öncesinden yapıldığı çalışmalarda ilk asfalt Reşadiye Mahallesinde döküldü.

Reşadiye Mahallesinin ana giriş yolu olan Erciyes Caddesinde başlayan çalışmalar altyapı kurumlarıyla birlikte yürütülüyor. Kurumların altyapı çalışmalarını tamamlamasının ardından yolun çukurları doldurulup tümsekleri kazıldı ve ince düzeylemesi yapılarak sıcak asfalt serimine hazır hale getirildi. Talas Belediyesinin kendi asfalt üretim tesisinde hazırladığı 7 bin 500 ton sıcak asfalt serilip silindirlerle sıkılaştırarak son şekli veriliyor. 2.5 kilometre uzunluğundaki ve 12 metre genişliğindeki Erciyes Caddesindeki çalışmaları inceleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yetkililerden bilgiler aldı ve mahalle sakinleriyle de sohbet etti.

Kısa sürede asfalt serim çalışmalarının tamamlanacağını belirten Başkan Yalçın, Reşadiye’ye hayırlı olmasını diledi.

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İHA

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