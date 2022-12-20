Talas'ta Atatürk Kayseri'de Sergisi

Mustafa Kemal Atatürk'ün Heyet-i Temsiliye Reisi olarak Kayseri'ye gelişinin 103. yılı nedeniyle Talas Belediyesi tarafından bir fotoğraf sergisi açıldı. Koleksiyoner Faruk Yaman'ın arşivinden derlenen belge ve fotoğraflardan oluşan sergi, Talas Belediyesi Meclis Salonu Fuaye Alanında ilgiyle gezildi.

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  • 20.12.2022 11:56
  • Güncelleme: 20.12.2022 14:55
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Talas'ta Atatürk Kayseri'de Sergisi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Mustafa Kemal Atatürk’ün Heyet-i Temsiliye Reisi olarak Kayseri’ye gelişinin 103. yılı nedeniyle Talas Belediyesi tarafından bir fotoğraf sergisi açıldı. Koleksiyoner Faruk Yaman’ın arşivinden derlenen belge ve fotoğraflardan oluşan sergi, Talas Belediyesi Meclis Salonu Fuaye Alanında ilgiyle gezildi.

Serginin açılışına Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Necla Çelebi Erkara, koleksiyoner Faruk Yaman, meclis üyeleri, muhtarlar, belediye çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Atatürk’ün Kayseri’ye ilk gelişinin 103. yıl dönümünde olduklarını hatırlatarak, kendisinin 5 kez şehre geldiğini söyledi. Başkan Yalçın konuşmasında bir de sürpriz yaparak 1934 yılında Kayseri Lisesinde görevli Fransızca öğretmeni Kemalettin Bey tarafından yazılan Erciyes Kayseri Tarihine Bir Bakış kitabının eline geçtiğini ve içinde hem Atatürk’ün Kayseri’ye gelişi hem de Talas ile ilgili bölümlerin yer aldığını aktardı.

Kitapta 19 Aralık’ın Atatürk’ün Kayseri’ye geliş günü olduğunu belirterek, ilk defa kutlanan Kayseri Gazi Günü ifadesinin bulunduğu kısımlara dikkat çeken Başkan Yalçın, “Bu kitap beni çok duygulandırdı. Soyadı kanunu o yıl çıkmış. Kitap da kanundan önce basılmış. Yazarın, ‘20 Aralık’ın her sene Kayseri’de Gazi Günü olmasını çok arzu ediyorum’ diye yazılan dilekçesi kabul edilmiş. Sonra bugünün ne olduğu bilinmiyor. Kitapta Talas ile ilgili ise Ali Dağının eteğinde havasının güzelliğiyle meşhur olduğu, Kayseri ile araçlarla her gün ulaşımın sağlandığından rağbetin artığı ve Kayserili memurların yazın Talas’a taşındığı yazılmakta. Dolayısıyla Talas’ın sayfiye özelliği o dönemde de dikkat çekiyor. 19 veya 20 Aralık gününün Gazi Günü olarak kutlanması hakikaten anlamlı olur. Bu kitabı temin ettiğim koleksiyoner Mehmet Akgül’e ve Atatürk’ün Kayseri gezileriyle ilgili fotoğrafları günümüze ulaştıran Faruk Yaman’a teşekkür ediyorum” dedi.

Arşivci ve koleksiyoner Faruk Yaman da sergiyle ilgili bilgiler vererek Atatürk ile ilgili belgeler ve fotoğrafları paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Yaman, “Ömer Çelebi’nin kitabında Atatürk’ün Kayseri’ye 4 kez geldiği ifade ediliyordu. Fakat elime geçen 1924 yılına ait ‘Reisimizin Sonbahar Gezisi’ isimli bir kitapta Atatürk’ün o tarihte de şehrimize geldiğinden bahsediliyor. Bu nedenle Atatürk’ün 5. kez Kayseri’ye geldiği kanıtlanmıştır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından sergi gezildi ve Faruk Yaman tarafından Atatürk’ün Kayseri ziyaretleriyle ilgili sergilenen fotoğraf ve belgeler tanıtıldı. Birbirinden özel görsellerin yer aldığı sergide ziyaretçiler tarihi vesikalarla o anlara şahitlik etti.

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İHA

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