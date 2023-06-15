Talas'ta babalar günü uçurtma şenliğiyle kutlanacak
Talas'ta babalar günü Talas Belediyesi'nin düzenleyeceği uçurtma şenliği ile kutlanacak.
- 15.06.2023 14:50
- Güncelleme: 15.06.2023 15:25
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Talas’ta babalar günü Talas Belediyesi’nin düzenleyeceği uçurtma şenliği ile kutlanacak.
Ali Dağı 360 Yeşil Alan’da düzenlenecek etkinlikte çocuklar ve babalar uçurtma uçurmanın keyfini doyasıya yaşayarak farklı bir babalar günü geçirecek.
18 Haziran Pazar günü saat 13.30 ‘da başlayacak etkinlik için saat 13.00’te Osmanlı ve Selçuklu evlerinden program alanına ücretsiz otobüs hareket edecek.
Talas Belediyesi’nin şenliğe katılan herkese uçurtma ve şapka hediyesi olacak.
İHA
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