Talas’ta Babalar Günü uçurtma şenliğiyle kutlandı

Ali Dağı 360 Yeşil Alan’da düzenlenen etkinlikte çocuklar ve babalar uçurtma uçurdu.

Talas Belediyesi, şenliğe katılan herkese uçurtma ve şapka hediye etti.

Etkinliği anlamlı bulduğunu ifade eden Faruk Kahraman, “Etkinlik gerçekten çok güzel. Talas Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz böyle güzel bir etkinlik düzenlediği için. İnsanlarımız böyle etkinliklere aç, daha çok etkinlik bekliyoruz” dedi.

Ahmet Sait Küsem ise, “Etkinlik çok iyi düşünülmüş. Babaların ve çocukların biraz daha birbiriyle vakit geçirmesi adına şahane bir uygulama, belediyeye çok teşekkür ederiz. İnsanlar da çok ciddi talepte bulundu, kalabalık var” ifadelerini kullandı.

Ali Tambay da, “Özel bir gün ve ailecek geldik. Uçurtmamızı uçurduk yetkililere teşekkür ediyoruz. Bütün babaların babalar gününü kutlarım” diye konuştu.