Talas'ta Babalara Özel Konser

Şef Melikgazi Haliloğlu yönetiminde sahne alacak olan topluluk, en özel eserlerini bu kez ömürlerini ailelerine adayan çınarlarımız olan babalar için seslendirecek. Musikinin eşsiz tınılarının yükseleceği bu anlamlı etkinlik, 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 20.00’de Mevlana Mahalle Meydanı Amfi Tiyatro’da (Mevlana Meydan Parkı) gerçekleştirilecek. Bu açık hava konseriyle, geleneksel Türk müziğinin en seçkin örnekleri eşliğinde kulakların pası silinecek.

BAŞKAN YALÇIN’DAN DAVET

Duygu dolu ve coşkulu geçmesi beklenen organizasyonla ilgili konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kültür ve sanatın birleştirici gücüne vurgu yaptı. Başkan Yalçın, "Hayatımızın her anında bizlere rehber olan, fedakarlığın ve sevginin timsali babalarımız için ne yapsak azdır. Talas Belediyesi olarak bu özel günü, musiki cemiyetimizin icra edeceği eşsiz eserlerle taçlandırmak istedik. Bu vesileyle, başta şehitlerimizin babaları olmak üzere ebediyete irtihal etmiş bütün babalarımızı rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olanlara ise evlatlarıyla birlikte sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyorum. Bütün hemşehrilerimizi bu güzel akşamı paylaşmaya ve Mevlana Meydan Parkı’ndaki coşkuya ortak olmaya davet ediyorum" dedi.