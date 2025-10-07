Talas'ta Bağlama- Gitar Kursları Başlıyor

Kurslara katılmak isteyenler için başvurular Şehit Resul Erdal Aydemir Halk Eğitim Merkezi üzerinden online olarak yapılabilecek. Programa katılım için 15 yaş ve üzeri olmak yeterli.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, gençlerin ve çocukların kültürel gelişimlerini önemsediklerini vurgulayarak, “Sanat bir toplumun ruhunu besleyen en önemli unsurlardan biridir. Biz de Talas Belediyesi olarak gençlerimizin sadece eğitim ve sporda değil, aynı zamanda kültür ve sanatla da iç içe olmasını istiyoruz. Musiki Cemiyetimiz aracılığıyla gençlerimizin hem yeteneklerini keşfetmesine hem de kendilerini geliştirmelerine imkan sunuyoruz” dedi.

Başkan Yalçın, Talas’ta yaşam kalitesini artırmak için her yaştan vatandaşa yönelik projeler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Müziğe gönül veren gençlerimizi ve hemşehrilerimizi bu kurslara bekliyoruz” diye konuştu.

Başvuru ve bilgi için 0352 437 10 26 numaralı telefon aranabilir.