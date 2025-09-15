Talas'ta 'Belediye Mahallemizde' Tarihi Sokaklarda

250 PERSONEL, 60’TAN FAZLA İŞ MAKİNESİ İLE SEFERBERLİK

Yol süpürmeden çim biçmeye, çevre düzenlemeden bakım-onarıma kadar geniş kapsamlı çalışmalar, 250’nin üzerinde personel ve 60’tan fazla iş makinesiyle Harman Meydanı’nda başlatıldı. Adeta bir hizmet seferberliği havasında geçen uygulama ile mahalleler, baştan aşağı yenilenirken, vatandaşların talepleri de yerinde alınarak elektrik şirketi, su, doğalgaz gibi ilgili kurumlara aktarılıyor.

“BELEDİYECİLİK YAŞAM KALİTESİDİR”

Çalışmaları yerinde başlatan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, merkez mahallelere taşınan projeyle ilgili şunları söyledi:

“Bugün Talas Belediyemizin geleneksel olarak yaptığı bahar temizliği ve kış öncesi adı altındaki çalışmalardan birindeyiz. Talas’ımızın gözbebeği olan üç mahallemizden Han, Harman ve Tablakaya birçok tarihi eser ve konakların bulunduğu özel bir yer. Kayseri için de özeller. Bugün ekiplerimiz seferberlik halinde işlerine başladı. Okullarımızın açıldığı bugünlerde çocuklarımızın daha güzel bir ortamda eğitim alabilmeleri için çalışıyoruz. Muhtarlarımıza bizlere öncülük ettikleri için teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımıza da kolaylıklar diliyorum. Böyle güzel bir günde bu üç mahallemizde güzel bir çalışma başlamış oldu. Hayırlı olsun.”

MUHTARLARDAN TEŞEKKÜR

Harman Mahallesi Muhtarı Şahin Çimen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Başkanımıza böyle güzel bir proje için mahallemiz adına teşekkür ediyorum. Ellerine emeklerine sağlık.” derken, Tablakaya Mahalle Muhtarı Nazım Akkaya, tarihi mahallelerde yapılan çalışmalardan övgüyle bahsetti. Han Mahallesi Muhtarı Yakup Doğrusöz de çalışmaların her zaman devam ettiğini ifade ederek, “Belediye zaten mahallemizde. Bugün kapsamlı bir çalışma başladı. Başkanımıza ve ekiplere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLAN MODEL

Uygulama, başladığı günden bu yana hem kapsamı hem de modeliyle Türkiye’de pek çok belediyeye örnek oldu. Uluslararası Altın Kentler Derneği Kent Araştırmaları Merkezi tarafından verilen Golden City Awards 2019’da “En Başarılı Proje” ödülüne layık görülen “Belediye Mahallemizde”, bugün de başarı hikâyesini tarihi sokaklarda sürdürmeye devam ediyor.