Talas'ta bıçaklı Kavga: 2 kişi yaralandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.

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  • 25.12.2023 10:05
  • Güncelleme: 25.12.2023 10:58
Talas'ta bıçaklı Kavga: 2 kişi yaralandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Talas ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yenidoğan mahallesi Atatürk bulvarı üzerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle O.E. (23) ve G.E. (24) bıçaklanarak yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralanan O.E. ve G.E. ise sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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