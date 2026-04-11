  • Haberler
  • Asayiş
  • Talas'ta Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Kayseri'nin Talas ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda iki kişi yaralanırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldılar.

Edinilen bilgilere göre, Mevlana Mahallesi Cemil Baba Caddesi üzerinde henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar bıçaklarla birbirine saldırdı. Çatışmada M.Ç. bacağından, ismi öğrenilemeyen bir kişi ise elinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek ambulansla hastaneye sevk etti. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kavgaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haber, Talas’ta yaşanan olayın gündelik hayatın ortasında nasıl bir güvenlik sorununa dönüşebildiğini gözler önüne seriyor.

Haber Merkezi

Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!