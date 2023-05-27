Talas’ta ‘Bina Görevlileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ açıldı

Mevlana Mahallesi Anayurt Caddesi üzerinde yer alan dernek önünde yapılan açılış programına, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, “Bina görevlileri derneğimizin kurulması gerçekten güzel bir gelişme. Talas’ta bu ilk olan bir durum. Mustafa Yalçın Başkanımız ilkleri yapmayı sever. İnşallah bu derneğin çalışmaları Kayseri’ye ve Talas’a hayırlar getirir. Biliyorsunuz 28 Mayıs’ta bir seçim daha var inşallah bu seçim ülkemiz için hayırlara vesile olur” ifadelerini kullandı.

“BİNA GÖREVLİLERİ HER KOŞULDA GÖREVDE”

Daha sonra kürsüye gelen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, da sözlerine hem kendi haklarını savunmak hem de daha iyi hizmet üretebilmek için böyle bir adım atmalarından dolayı bina görevlilerini tebrik ederek başladı. Bina görevlilerinin fedakarca çalıştıklarını söyleyen Başkan Yalçın, “Bina görevlilerimize ayrıca teşekkürüm var, korona döneminde herkes evine kapandı bina görevlilerimiz görevinin başındaydı. Depremde de bina görevlileri yine görevlerinin başındaydı. Bina görevlilerimiz bizim en iyi yardımcımız. Bütün arkadaşlarıma Allah kolaylık versin diyorum” şeklinde konuştu.

Dernek Başkanı Erkan Aydın da, “Bundan yaklaşık 6 ay önce 30 bina görevlisi olarak bir araya geldik. Bu konuda istişare yaptık ve dernek kurmaya karar verdik. Sonra da destek için Mustafa Yalçın başkanımız ile görüştük. Çok büyük katkıları oldu. Ne zaman kapısını çalsak bize kapısını açan ve maddi manevi yardımını esirgemeyen Başkan Yalçın’a çok teşekkür ediyorum. Bizim fahri başkanımız oldu” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Dernek Başkanı Erkan Aydın tarafından Başkan Yalçın’a teşekkür plaketi takdim edildi ve dua edilerek derneğin açılış kurdelesi kesildi.