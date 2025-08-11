  • Haberler
  • Gündem
  • Talas'ta binanın 13. Katında çıkan yangın paniğe neden oldu: 25 Kişi dumandan etkilendi

Talas'ta binanın 13. Katında çıkan yangın paniğe neden oldu: 25 Kişi dumandan etkilendi

Talas ilçesinde bir apartmanda meydana gelen yangında dumandan ve doğalgazdan etkilenen 25 kişiye ilk müdehale ambulanslarda yapıldı.

Talas'ta binanın 13. Katında çıkan yangın paniğe neden oldu: 25 Kişi dumandan etkilendi

Yangın saat 10.30 sıralarında Talas İlçesi Papatya Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. 14 katlı binanın 13’üncü katından elektrik kablolarından çıktığı öğrenilen yangın nedeniyle binayı duman kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken dumandan ve doğalgazdan etkilenen apartman sakinleri itfaiye ekipleri tarafından binadan tahliye edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Duman ve gazdan etkilenen 25 kişi olay yerine gelen ambulanslarda tedavi altına alındı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayserili genç atlet, rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu
Kayserili genç atlet, rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu
Artmak Şenliği'ne Coşkulu Katılım
Artmak Şenliği'ne Coşkulu Katılım
Düğün değil bayram değil: Murat Molu, Milletvekili Adaylığını Açıkladı
Düğün değil bayram değil: Murat Molu, Milletvekili Adaylığını Açıkladı
Türkiye'nin gökyüzüne açılan kapısı: TOMTAŞ ve Kayseri Tayyare Fabrikası
Türkiye'nin gökyüzüne açılan kapısı: TOMTAŞ ve Kayseri Tayyare Fabrikası
12 Ağustos gecesi gözler havada: Perseid Meteor Yağmuru
12 Ağustos gecesi gözler havada: Perseid Meteor Yağmuru
'D. Mehmet Doğan'ın Nöbetini Sürdüreceğiz'
'D. Mehmet Doğan’ın Nöbetini Sürdüreceğiz'
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!