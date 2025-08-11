Talas'ta binanın 13. Katında çıkan yangın paniğe neden oldu: 25 Kişi dumandan etkilendi

Yangın saat 10.30 sıralarında Talas İlçesi Papatya Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. 14 katlı binanın 13’üncü katından elektrik kablolarından çıktığı öğrenilen yangın nedeniyle binayı duman kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken dumandan ve doğalgazdan etkilenen apartman sakinleri itfaiye ekipleri tarafından binadan tahliye edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Duman ve gazdan etkilenen 25 kişi olay yerine gelen ambulanslarda tedavi altına alındı.