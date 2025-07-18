Talas'ta Bu Pazar Ayın İkinci 'Maharetli Eller'i

Talas Belediyesi'nin kadın girişimcilere destek amacıyla Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı', bu hafta sonunda misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Talas'ta Bu Pazar Ayın İkinci 'Maharetli Eller'i

Tarihi güzelliğiyle dikkat çeken Harman Mahallesi Meydanına her ayın birinci ve üçüncü pazar günü kurulan organizasyon, 20 Temmuz Pazar günü yine tezgâh açıyor.

Gerek el işi gerek ahşap ürünleri gibi pek çok el emeği ürünün satışa sunulduğu pazarda ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar birçok ürün de alıcı bekliyor.

Birbirinden kıymetli el emeği ürünlerin vatandaşlarla buluştuğu pazara, vatandaşların yoğun katılım göstermesi bekleniyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Ayşe Böhürler'den Başkan Büyükkılıç'a 'Selçuklu Sergisi' Teşekkürü
Ayşe Böhürler'den Başkan Büyükkılıç’a ‘Selçuklu Sergisi’ Teşekkürü
Başkan Yalçın'dan Personele Moralli Başlangıç Mesajı
Başkan Yalçın’dan Personele Moralli Başlangıç Mesajı
TÜİK Açıkladı: En Çok Rağbet Hangi Araca?
TÜİK Açıkladı: En Çok Rağbet Hangi Araca?
Hacılar'da Yaz Spor Okullarıyla 1000 Öğrenci Sporla Buluştu
Hacılar'da Yaz Spor Okullarıyla 1000 Öğrenci Sporla Buluştu
KAYMEK'in LGS Danışmanlık Hizmetine Yoğun İlgi
KAYMEK'in LGS Danışmanlık Hizmetine Yoğun İlgi
Eski Rektör Prof. Dr. Mehmet Şahin, Demir Karamancı ailesinin geçmişini anlattı
Eski Rektör Prof. Dr. Mehmet Şahin, Demir Karamancı ailesinin geçmişini anlattı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!