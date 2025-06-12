Talas'ta Bu Pazar 'Maharetli Eller' Var

Talas Belediyesi'nin kadın girişimcilere destek amacıyla Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı', yaz mevsimiyle birlikte haziran ayında misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Talas'ta Bu Pazar 'Maharetli Eller' Var

Tarihi güzelliğiyle dikkat çeken Harman Mahallesi Meydanına her ayın birinci ve üçüncü pazar günü kurulan organizasyon, 15 Haziran Pazar günü yine tezgâh açıyor.

Gerek el işi çalışmalar gerek ahşap ürünleri gibi pek çok el emeği ürünün satışa sunulduğu pazarda ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar birçok ürün de alıcı bekliyor.

Birbirinden kıymetli el emeği ürünlerin vatandaşlarla buluştuğu pazara, vatandaşların yine yoğun katılım göstermesi bekleniyor.

Haber Merkezi

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