Talas'ta Bu Pazar Yılın Son 'Maharetli Eller' Günü

Tarihi güzelliğiyle dikkat çeken Harman Mahallesi Meydanında her ayın birinci ve üçüncü pazar günü gerçekleştirilen organizasyon, 21 Aralık Pazar günü yine tezgâh açıyor.

Gerek el işi gerek ahşap ürünleri gibi pek çok el emeği ürünün satışa sunulduğu pazarda ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar birçok ürün de alıcı bekliyor.

Birbirinden kıymetli el emeği ürünlerin vatandaşlarla buluştuğu ve kurulduğundan beri yoğun ilgiyle karşılaşan pazara, meraklılarının yine yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.