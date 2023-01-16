Talas'ta Cengiz Özkan Rüzgarı esti

Talas Belediyesi tarafından başlatılan kültür sanat etkinlikleri Ocak ayında da hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede Ocak ayının ikinci etkinliği olan Cengiz Özkan'ın muhteşem konseri ile adeta türkü şöleni yaşandı.

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  • 16.01.2023 12:04
  • Güncelleme: 16.01.2023 16:10
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Talas'ta Cengiz Özkan Rüzgarı esti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi tarafından başlatılan kültür sanat etkinlikleri Ocak ayında da hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede Ocak ayının ikinci etkinliği olan Cengiz Özkan’ın muhteşem konseri ile adeta türkü şöleni yaşandı.

Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde vatandaşların yoğun ilgisi dikkat çekti. Tüm koltukların dolduğu konseri bazı seyirciler merdivenlere ve koridor boşluklarına oturarak dinledi. Türk halk müziğinin birbirinden sevilen türkülerini seslendiren Cengiz Özkan, Neşet Ertaş’tan Aşık Veysel’e, Karacaoğlan’dan Mahsuni Şerif’e birçok halk ozanının eserleriyle kulakların pasını sildi.

“Gönül pınarlarımızı coşturdu”

Konser sonunda sahneye gelen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, burada kısa bir konuşma yaptı. Türkülerin her türlü duyguya tercüman olduğunu ifade eden Başkan Yalçın, “Efendim sözün bittiği yerdeyiz, üstadımız her şeyi söyledi. Neşet Ertaş’tan Dadaloğlu’na herkesi dinledik. Anadolu’nun her yerinden gönül pınarlarımızı coşturan güzel ezgilerle beraber olduk. Cengiz Özkan ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Cengiz Özkan’dan Başkan Yalçın’a teşekkür

Daha sonra geceyle ilgili düşüncelerini dile getiren Cengiz Özkan da şunları söyledi: “Böyle bir etkinlik düzenlendiği için çok mutluyum. Türküler her zaman bizim harcımız, mayamız. Böyle bir geceye vesile oldukları için Talas Belediyesi’ne ve Başkan Bey’e çok teşekkür ederim. Konserimize gelen vatandaşlara da teşekkür ederiz.”

“Coşku dolu bir konserdi”

Konsere gelen vatandaşlar da konserden memnun ayrılırken etkinliği düzenleyen Talas Belediyesi’ne ve Başkan Mustafa Yalçın’a teşekkür etti. Fatmanur Ergin isimli bir türküsever, çok eğlendiklerini ifade ederek Cengiz Özkan’ı özellikle canlı dinlemenin çok daha güzel olduğuna vurgu yaptı.

Funda Demirtaş isimli bir diğer seyirci de “Harikaydı, çok güzeldi.” sözleriyle mutluluğunu belirtirken coşkulu bir konser olduğunu ifade ederek Başkan Yalçın’a teşekkürlerini iletti. Özlem Durukan isimli bir diğer türküsever de, “Çok güzel ve keyifli bir konserdi. Başkan Bey’e çok teşekkür ederim bu güzel konser için. Biz türkülere sevdalı bir milletiz ve bu tür konserlerde kendimizi buluyoruz. Bu tür bir etkinliği düzenlediği için Başkan Yalçın’a bir kez daha teşekkür ederim.” sözleriyle düşüncelerini dile getirdi.

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İHA

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