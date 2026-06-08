Talas’ta Çevre Bilinci Sanatla Buluşuyor

İlçe genelindeki 30 okulun katılımıyla düzenlenen yarışmada anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, atık malzemeleri sanat eserlerine dönüştürerek hem yaratıcılıklarını sergileyecek hem de çevreye duyarlılık mesajı verecek. Ayrıca 9 okul ile Halk Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan çevre temalı stantlar ve uygulamalı etkinlikler de ziyaretçilerle buluşacak.

ÇEVRE ŞENLİĞİNE DÖNÜŞECEK

Saat 10.00’da başlayıp 18.00’e kadar devam edecek program kapsamında atık malzemelerden hazırlanan eserlerin sergisi, yarışma değerlendirmeleri, halk oyunları ve dans gösterileri, çevre temalı şiir ve müzik dinletileri, bilim ve deney etkinlikleri, ileri dönüşüm defilesi, geleneksel çocuk oyunları, ödül töreni ve konser programı yer alacak.

“ÇEVREYİ KORUMAK GELECEĞİMİZİ KORUMAKTIR”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çevreye duyarlı bireylerin yetişmesinin geleceğin en önemli yatırımlarından biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Çevreyi korumak geleceğimizi korumaktır. Atık olarak gördüğümüz birçok malzeme aslında yeniden değerlendirilebilecek önemli bir kaynaktır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bu bilinçle yetişmesi, sürdürülebilir bir gelecek adına büyük önem taşıyor. Talas Belediyesi olarak sıfır atık uygulamalarından geri dönüşüm çalışmalarına, çevre eğitimlerinden iklim değişikliğiyle mücadele projelerine kadar her alanda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu etkinlik de çevre ve sürdürülebilirlik vizyonumuzun önemli bir parçasıdır.”

TALAS GERİ DÖNÜŞÜMDE ÖRNEK OLUYOR

Talas Belediyesi, çevre alanındaki çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. İlçe genelinde konutlardan, işletmelerden ve kamu kurumlarından 2025 yılı içerisinde kapıdan kapıya toplama yöntemiyle 557 ton geri dönüşüm atığı toplandı. Aynı dönemde 12 bin kilogram bitkisel atık yağ geri kazanıma kazandırılarak çevrenin korunmasına katkı sağlandı.

Çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının önemine dikkat çeken etkinlik, hem öğrencilerin üretkenliğini teşvik edecek hem de geri dönüşümün günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğuna yönelik farkındalık oluşturacak. Talas Belediyesi, “Sıfır Atık” hedefi doğrultusunda çevre dostu projelerle geleceğe yatırım yapmayı sürdürüyor.