Talas’ta Çevre Bilinci Şenlikle Bütünleşti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk ve AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz'ın yanı sıra davetliler ve ilçe genelinden 30 okulun katıldığı organizasyonda anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri atık malzemeleri sanata dönüştürerek çevre duyarlılığını eserleriyle ortaya koydu. Ayrıca okullar ve İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan stantlarda el emeği ürünler sergilenirken, halk oyunları, zeybek gösterileri, şiir dinletileri ve çeşitli etkinliklerle Türk Dünyası Millet Bahçesi adeta çevre şölenine sahne oldu.

“ÜÇ BÜYÜK HEYECANI BİR ARADA YAŞIYORUZ”

Programın açılışında konuşan Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, Talas Belediyesi ile yürütülen iş birliğinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Dünya Çevre Günü ve Hayat Boyu Öğrenme kapsamında Talas Belediyemiz ile ortaklaşa düzenlediğimiz bu muhteşem program, güçlü kurumlararası iş birliğinin ve ortak vizyonun en güzel örneklerinden biridir. Bugün üç büyük heyecanı bir arada yaşıyoruz. Atıktan Sanata Yarışması’nın finali, okullarımızın yıl sonu faaliyet sergileri ve kursiyerlerimizin el emeği ürünlerini vatandaşlarımızın beğenisine sunuyoruz. Bu anlamlı organizasyonda desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a ve Kaymakamımız İlyas Memiş’e teşekkür ediyorum.”

“ÇEVRE BİZE MİRAS DEĞİL, EMANETTİR”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise çevreye yönelik her çalışmanın geleceğe yapılan yatırım olduğunu belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Güzel bir güne, güzel bir etkinlikle başlamanın onurunu yaşıyoruz. Çevremiz bize büyüklerimizden kalan bir miras değil, bizden sonraki nesillere aktaracağımız bir emanettir. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz etkinlik, çocuklarımızın çevre bilincini artıran önemli bir şölene dönüşmüştür. Türk Dünyası Millet Bahçemizde bulunan endemik bitkiler sayesinde Talas’ta bir günde oluşan karbon ve sera gazları doğal yollarla oksijene dönüşmektedir. Buraya dikilen her ağaç yalnızca Talas’ın değil, bütün dünyanın ağacıdır. Çünkü ürettiği oksijen tüm insanlığa hizmet eder. Bahçenize diktiğiniz bir ağaç bile dünyaya yapılan bir iyiliktir. Buradaki stantlarda yer alan el emeği ürünlerin önemli bir bölümü doğadan elde edilen ya da geri dönüştürülen malzemelerden hazırlanmış. Bu çalışmaların çevre bilincine katkısı son derece değerlidir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, nice çevre etkinliklerinde buluşmayı diliyorum.”

“ÖĞRENCİLERİMİZ ÇEVREYE ÖRNEK ESERLER ORTAYA KOYDU”

Talas Kaymakamı İlyas Memiş de öğrencilerin ortaya koyduğu çalışmaların çevre bilinci açısından önemli olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

“İlçemizde çok değerli bir proje hayata geçirildi. Okullarımızda çevre bilinci konusunda öğrencilerimize örnek olması açısından son derece önemli bir çalışma. Atıktan sanata anlayışıyla geri dönüşüm malzemelerinden birbirinden değerli eserler ortaya çıktı. Emeği geçen Belediye Başkanımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca bugün Halk Eğitim kurslarımızın yılsonu sergisinin de açılışını gerçekleştiriyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından kültürel değerlere kadar geniş bir yelpazede ürünler vatandaşlarımızla buluşuyor.”

ŞENLİK RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra stantları gezen katılımcılar öğrenciler ve kursiyerler tarafından hazırlanan eserleri yakından inceleme fırsatı buldu. Halk oyunları, zeybek gösterileri ve sahne performansları ise izleyicilerden büyük alkış aldı.

Çevre bilincinin sanatla, eğitimle ve toplumsal farkındalıkla buluştuğu etkinlik, Talas’ın sürdürülebilir gelecek vizyonuna güçlü bir katkı sunarken, “Atıktan Sanata” şenliği renkli görüntüler ve anlamlı mesajlarla hafızalarda yer etti.