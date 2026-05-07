Talas'ta Çiçek Şenliği Coşkusu

Açılış programında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, hem kültürel değerlerin hem de estetiğin önemine dikkat çekerek Hıdırellez’in Anadolu’daki anlamına vurgu yaptı. Başkan Yalçın, “Baharın, umudun ve güzelliklerin başlangıcı olan böylesine bereketli bir günde Çiçek Şenliği düzenlemek bizim için büyük bir onur. Çiçek; estetiğin, saflığın ve umudun simgesidir” ifadelerini kullandı.

“MİLLET BAHÇESİ DANTEL GİBİ İŞLENDİ”

Şenliğe ev sahipliği yapan Talas Millet Bahçesi’nin Talas için taşıdığı öneme değinen Başkan Yalçın, “100 bin metrekarelik bu alanı adeta dantel gibi işleyerek hemşehrilerimize armağan ettik. Bu şenliği böylesine özel bir mekânda gerçekleştirmek bizim için ayrı bir anlam taşıyor” dedi.

ANNELER GÜNÜ’NE ÖZEL FİNAL

Şenliğin 5 gün boyunca dolu dolu etkinliklerle devam edeceğini belirten Yalçın, özellikle Anneler Günü’ne dikkat çekerek, “Pazar günü coşkumuzu daha da artıracağız. Çiçek hediyelerimizi çoğaltacağız. Aynı akşam Hatay Medeniyetler Korosu konserinde buluşacağız. Hava şartlarına göre programımızı açık alanda ya da Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Programda söz alan Talas Kaymakamı İlyas Memiş ise organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şenliğin hayırlı olmasını temenni etti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

“MUSTAFA BAŞKAN DEĞİŞİK ETKİNLİKLERLE FARKINDALIK OLUŞTURUYOR”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yaptığı konuşmada Talas Belediyesi’nin çalışmalarını övgüyle değerlendirdi. “Gerçekten gönül belediyeciliğin en güzel örneklerini veren, Talas’ımızda gönüllerde yer eden ve bunun kanıtı olarak da sizin gibi, çiçek gibi güzel insanları burada bu hava koşullarına rağmen toplayan değerli belediye başkanım kardeşim Mustafa Başkanım her zaman ‘başarılar, ayrıntılarda gizlidir’ anlayışı içerisinde değişik etkinliklere imza atmak suretiyle bir farkındalık oluşturuyor. Kendisini ben tebrik ediyorum. 5 gün süre içerisinde çiçek gibi ilçede, çiçek gibi insanların olduğu bu güzel bölgede hep beraber değişik etkinliklere ev sahipliği yapan ortamlarda buluşmayı umuyoruz. Sporun başkenti olan Kayseri’mizden, TÜRKSOY Türk Cumhuriyetleri Kültür Başkenti olan Kayseri’mizden her birinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.” diyen Büyükkılıç, Kayseri’nin kültür ve spor alanındaki öncü rolüne de vurgu yaptı.

KURDELE KESİLDİ, ŞENLİK BAŞLADI

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurdele kesilerek Çiçek Şenliği’nin açılışı gerçekleştirildi. Protokol üyeleri stantları gezerek çiçekler hakkında bilgi aldı, vatandaşlarla sohbet etti ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Doğayla iç içe, estetik ve umut dolu bir atmosfer sunan Çiçek Şenliği, önümüzdeki günlerde de birbirinden renkli etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Talas, bu şenlikle birlikte baharın en güzel halini yaşamaya başladı.