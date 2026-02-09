Talas'ta Çiftçiye Eğitimler Sürüyor

Eğitimlerde hayvan yetiştiriciliği ve bahçe ziraatı konuları ele alınırken, üreticiler uzman isimlerle birebir iletişim kurma imkânı buldu. Samimi bir ortamda gerçekleşen programda, sahadaki sorunlar masaya yatırıldı, çözüm yolları birlikte değerlendirildi.

UZMAN KADRO SAHADA

Eğitimler; Talas Belediyesi uzman ekibi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün uzman personeli ile Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Konca’nın katılımıyla gerçekleştiriliyor.

BİLİMSEL BİLGİ UYGULAMAYLA BULUŞUYOR

Program kapsamında hayvan sağlığı, verimli yetiştiricilik yöntemleri, yemleme teknikleri ile bahçe tesisinden budamaya kadar birçok başlık, üreticilerin günlük uygulamalarına ışık tutacak şekilde ele alındı. Çiftçiler, kendi tecrübelerini paylaşırken, karşılaştıkları sorunlara uzmanlardan doğrudan yanıt alma fırsatı yakaladı.

“ÜRETİCİMİZİN YANINDAYIZ”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçe için stratejik öneme sahip olan tarım ve hayvancılığın daha da gelişmesi için bu tür eğitimlerle bilinçli üretimi desteklenmeyi sürdüreceklerini söyledi.

2026 yılı boyunca farklı mahallelerde sürdürülmesi planlanan Çiftçi Eğitim Programları ile, üreticinin bilgiyle güçlenmesi ve yerel tarımın sürdürülebilirliğinin artırılması hedefleniyor.