Talas'ta çıkan kavgada ölen 35 yaşındaki genç toprağa verildi
Pazartesi Talas ilçesinde çıkan kavgada hayatını kaybeden 35 yaşındaki Tugay Çarkıt, son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, Pazartesi günü Talas ilçesinde bir parkta meydana geldi. Bilinmeyen nedenle çıkan kavgada Tugay Çarkıt ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin ilk müdahaleyi yaptığı Tugay Çarkıt, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. 35 yaşında yaşam mücadelesini kaybeden Güçlü Parti Talas İlçe Kurucu Üyesi olduğu öğrenilen ve erkek kuaförlüğü yapan Çarkıt’ın cenazesi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayın şüphelisi gözaltına alındı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
35 yaşındaki Çarkıt’ın cenazesi bugün Hulusi Akar Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.