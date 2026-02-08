Talas'ta cip motosiklete çarptı: İki Kişi Ağır Yaralı

  • Haberler
Kayseri’nin Talas ilçesinde cip ile motosikletin karıştığı kazada iki kişi ağır yaralandı. Olay, Yenidoğan Mahallesi Atatürk Bulvarı ile Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nin kesişimindeki kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, E.K. yönetimindeki 34 HCK 33 plakalı cip, O.K.’nin kullandığı 38 AOL 464 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü O.K. ve yanında bulunan Y.A. savrularak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ardından O.K. ve Y.A. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

Kazadan yaklaşık 200 metre sonra durabilen cipin sürücüsü E.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Çalışmaların ardından motosiklet çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

Haber Merkezi

